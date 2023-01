Anticiclone africano addio, arriva l’inverno: attesi pioggia e calo delle temperature

L’anticiclone africano che finora ha portato massime anche fino a 20 gradi al Sud, con punte di 15 gradi addirittura nella più fredda Pianura Padana, da domani, domenica 15 gennaio, lascerà il nostro paese lasciando il passo alla pioggia, anche forte, e a temperature più rigide.

In pratica arriverà l’inverno, almeno secondo le previsioni il meteorologo del sito specialistico ilMeteo.it Mattia Gussoni, che conferma come colonnine inizieranno sì a scendere verso il basso, ma in modo “lento” e “diffuso”, mentre il maltempo tipico della cattiva stagione sarà accompagnato molto velocemente da tanti rovesci sul versante tirrenico ed al Sud.

Già dal pomeriggio di domenica è così attesa le neve sulle Alpi, oltre i 700-900 metri, in particolare in Valle d’Aosta e poi dalla sera anche sul Triveneto.

Neve che toccherà, da martedì, anche l’Appennino settentrionale e centrale (oltre i 700 metri); al centro potrebbe cadere invece fino ai 300 metri di quota al Nord e oltre i 500-600 metri al Centro.

Qui da noi, al sud, l’aria fredda comincerà a farsi sentire gradualmente da martedì con nevicate a quote collinari: al momento sono però giovedì e venerdì le giornate che potrebbero essere le più fredde e nevose del periodo.

Dunque, un calo graduale delle temperature, con anche piogge torrenziali, si attendono sul fianco tirrenico in particolare al Centro-Sud, mentre la neve fino in pianura sarà possibile da martedì 17 al nord, e a basse quote tra giovedì e venerdì anche su parte delle centrali con intensificazione su tutto lo Stivale.

Mentre oggi, sabato 14, avremo pertanto ed ancora un clima variabile con qualche pioggia specie sulla Calabria e la Puglia, domenica inizierà il peggioramento con rovesci sulla nostra regione attesi per lunedì.