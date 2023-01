Covid, il bollettino: diminuiscono i ricoveri (-13) ed i casi (+328)

Diminuiscono i casi di coronavirus in Calabria, forse anche per via dell'esiguo numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore: appena 2.679 in tutta la regione. Da qui sarebbe emerso un quadro in miglioramento sull'andamento della pandemia, con 328 nuovi casi (a fronte di 569 guariti) e 13 degenti dimessi dagli ospedali. Tre i decessi.

Il maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+143), seguita da Catanzaro (+93), Reggio Calabria (+65), Vibo Valentia (+23) e Crotone (+1), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+3). Scende, ovviamente, anche il tasso di positività, che si attesta al 12,24%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 229 (29 in reparto, 8 in terapia intensiva, 192 in isolamento domiciliare); casi chiusi 110871 (110449 guariti, 422 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2230 (85 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2144 in isolamento domiciliare); casi chiusi 183580 (182141 guariti, 1439 deceduti).

Crotone: casi attivi 100 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 88 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59199 (58923 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1059 (30 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1027 in isolamento domiciliare); casi chiusi 206747 (205838 guariti, 909 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 133 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 115 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52821 (52626 guariti, 195 deceduti).