San Ferdinando. Caro carburanti: non comunica prezzi al Ministero, multato distributore

Non avrebbe comunicato per via telematica i prezzi praticati e per questo la ditta che gestisce un distributore di carburanti sul territorio di San Ferdinando è stata così multata dalla Polizia locale della cittadina reggina.

La sanzione, che ammonta a poco più di mille euro, è scattata dopo i controlli disposti a seguito degli aumenti dei carburanti e del varo in Consiglio dei Ministri del Decreto trasparenza contenente disposizioni per monitorare i prezzi della benzina.

La comunicazione telematica dei prezzi praticati, ricorda il Comune di San Ferdinando, è prevista dalla legge per migliorare l’informazione al consumatore e contribuire allo sviluppo della concorrenza ed al contenimento degli stessi prezzi e deve essere fatta con cadenza almeno settimanale e ogni qual volta vi sia un aumento.