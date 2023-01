Pallanuoto, Serie B. L’Auditore Crotone ospiterà in città la Rari Nantes Arechi Salerno

Nella quarta giornata del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie B 2022/2023 la Rari Nantes L. Auditore ospiterà nell’impianto cittadino la Rari Nantes Arechi Salerno, compagine campana, che unitamente alla squadra pitagorica ed all’altra società salernitana del C.N. Salerno, detengono il primo posto in classifica a punteggio pieno dopo tre giornate.

A detta degli addetti ai lavori l’Arechi Salerno, insieme ai Muri Antichi Catania, essendo le squadre retrocesse dalla Serie A2 nella scorsa stagione, trattengono i favori del pronostico per la promozione o quanto meno per il raggiungimento delle Finali playoff. Ed i risultati, il gioco espresso, l’organizzazione e la qualità del roster, stanno appieno rispecchiando il pronostico.

Nei recenti scontri diretti la squadra allenata da mister Arcuri affrontò la compagine salernitana durante il Campionato di Serie A2 del 2019 (una vittoria a Salerno per i pitagorici ed un pareggio a Crotone) contendendosi salvezza e posizionamento per il playout. Un ricordo agrodolce: ai risultati positivi nello scontro alla corazzata salernitana, non fece seguito, purtroppo, il raggiungimento del traguardo fissato della salvezza.

La Rari Nantes Crotone si affiderà come di consueto all’incredibile voglia, qualità e estro dei propri ragazzi, tra i quali spicca la regia di Martino Abela (in foto): “Dopo questa lunga pausa natalizia non vedevo l’ora di poter giocare di nuovo. Quando ti alleni nel nuoto o in palestra piuttosto che giocando amichevoli, non riesci ad avere la stessa carica di adrenalina uguale a quando disputi una vera partita. Ed è quello che più manca durante queste soste. Sabato sono certo che al di là del risultato, si giocherà una bellissima gara. L’Arechi Salerno è una società che punta veramente tanto sul settore giovanile e di questo ne fa un punto di riferimento. È una squadra esperta e molto preparata che sa giocare una buona pallanuoto, e di certo noi non saremo da meno.

Ringrazio la società, e in particolare modo Francesco (Checco) e Vincenzo Arcuri per avermi contatto in estate e dato questa opportunità. Già dal primo allenamento con la squadra ho capito di far parte di un gran gruppo, ragazzi fantastici in acqua e fuori, tutta la società si è dimostrata e si dimostra all’altezza delle aspettative. Ho trovato in acqua vecchi compagni e amici, quindi inserirmi nei meccanismi e negli schemi dettati dal mister mi è stato ancora più semplice. Credo che piano piano riusciremo ad esprimere una pallanuoto sempre migliore e di alto livello. Sono certo che partendo dal buon lavoro che ci ha permesso di vincere le prime tre partite, riusciremo a toglierci tante soddisfazioni quest’anno. Tutto dipende da noi. Una partita alla volta. Ci vediamo sabato alle 14.30 in piscina.”.

Appuntamento pertanto a sabato, ore 14.30, presso la Piscina Olimpionica Città di Crotone: l’Auditore Crotone ospiterà la Rari Nantes Arechi Salerno nella quarta giornata del Campionato Nazionale Maschile di Serie B – Girone 4. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla Pagina Facebook della società