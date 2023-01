Sicurezza nelle stazioni e sui treni, quasi 4mila persone controllate dalla Polfer

Non si sono fermate nemmeno durante le scorse festività natalizie, anzi è il caso di dire che si sono rafforzate, le attività svolte dalla Polfer nelle aree di pertinenza, come le stazioni ferroviarie della Calabria e i convogli in transito.

Dal 23 dicembre all’8 gennaio gli agenti hanno così controllato ben 3.964 persone, di cui 536 con precedenti di polizia; 103 invece i veicoli ispezionati e tre le sanzioni amministrative elevate.

Gli uomini del Compartimento Polizia Ferroviaria regionale sono stati impegnati nelle stazioni ferroviarie con 360 pattuglie, di cui 51 a bordo treno.

L’attività è stata eseguita con l’impiego di agenti sia in uniforme che in abiti civili, che hanno fatto ricorso anche all’uso di metal detector e di unità cinofile per aumentare i livelli di sicurezza e prevenzione.