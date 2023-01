Luce, gas, telefono, internet e Tv: risparmiare sulle utenze? Oggi si può. Ecco come

In questo particolare momento in cui famiglie, professionisti ed imprese si trovano ad affrontare la crisi economica e le incertezze per il futuro, diviene ancora più importante, ad ogni livello, porre attenzione a soluzioni di risparmio che consentano spendere meno, anche senza necessariamente rinunciare a qualcosa.

Basterebbe infatti iniziare proprio dalle utenze familiari, ad esempio affidandosi con intelligenza e lungimiranza ad un unico gestore telefonico per tutti i device di casa.

Così come per le comunicazioni, altre soluzioni di risparmio sono possibili anche per quanto riguarda i consumi energetici, per l’accesso ad internet o anche per la Paytv.

Certo è che non tutti sono in grado ei orientarsi nella giungla di decine di operatori e migliaia di offerte all’apparenza vantaggiose.

Ma c’è, oggi, chi può consigliarti, semplicemente, senza impegno e senza dover comprare nulla. Un esperto alleato per il risparmio: nasce finalmente 3b Tecnologie.

Azienda leader, dal background storico nel settore della telefonia, dell’energia, tv e connessioni internet, 3b offre al pubblico, infatti, un servizio completamente gratuito, elaborando i consumi medi delle utenze del consumatore, stimandone il reale utilizzo di cui possa aver bisogno, in base alle specifiche esigenze, ricercando e trovando soluzioni che facciano ottenere il massimo contenimento dei costi ed aggiornando costantemente su nuove proposte e opportunità offerte da un mercato in continua evoluzione.

Il punto di consulenza 3b Tecnologie si trova in via Mario Nicoletta a Crotone ma volendo è possibile anche avere un interlocutore di fiducia, che saprà risponderà ad ogni tua domanda, direttamente da casa, con un click. Ed è solo l’inizio.