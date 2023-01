Covid, più di 500 casi nel bollettino odierno. Aumentano i decessi (+7)

Ancora casi di coronavirus in Calabria: l'odierno bollettino evidenzia un tasso di positività (salito al 15,93%), con 532 nuovi casi a fronte però di 870 guariti. Si registrano un aumento dei decessi (+7) e nessun nuovo ricovero.

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+256), seguita da Reggio Calabria (+104), Catanzaro (+98), Crotone (+39) e Vibo Valentia (+30), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+5). Processati, nelle ultime 24 ore, 3.340 tamponi.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 257 (31 in reparto, 8 in terapia intensiva, 218 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 110.668 (110.247 guariti, 421 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 2.284 (81 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2.202 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 183.173 (181.736 guariti, 1.437 deceduti).

Crotone: Casi attivi 137 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 121 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 59.135 (58.859 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 1.378 (31 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.345 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 206.262 (205.356 guariti, 906 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 130 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 114 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 52.777 (52.582 guariti, 195 deceduti).