Clicca e acquista, a Tiriolo al via un corso per comprare online: come partecipare

Già da qualche giorno è possibile iscriversi al corso “Clicca e acquista - Come acquistare on line in modo facile e sicuro”, organizzato da Scherìa Comunità Cooperativa di Tiriolo.

Il percorso formativo inizierà il 4 marzo e si concluderà il 12 aprile di quest’anno. Le lezioni si svolgeranno dalle 17 alle 19, presso la sala conferenze del Polo Museale di Tiriolo Antica, in via Pitagora 4, alla presenza del docente Giorgio Donato. Il calendario completo e dettagliato degli incontri verrà consegnato agli interessati.

Il percorso è rivolto a utenti principianti che hanno un computer ed introduce all’utilizzo dei più comuni servizi disponibili in internet attraverso lo studio delle tipologie di siti che possono facilitare la vita di tutti i giorni come gli acquisti e le prenotazioni online.

Durante le lezioni si imparerà a creare e gestire una casella di posta elettronica, ad utilizzare i principali siti di acquisto on line (ad esempio Amazon, eBay, Zalando) acquisendo conoscenze sull'uso dei principali metodi di pagamento su piattaforme elettroniche.

La durata del corso è di 24 ore suddivise in 12 lezioni, due le lezioni a settimana. Per info e prenotazioni di può chiamar ei numeri 0961748704 e 3713246093.