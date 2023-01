Crotone. Cammino della Magna Grecia: domenica passeggiata lungo il fiume Neto

Il nuovo anno ricomincia all’insegna del cammino e della meditazione. Si svolgerà domenica 15 gennaio, con inizio alle 9.30, l’evento dal titolo “Come l'Acqua - Passeggiata lungo il fiume Neto”, sesta tappa del trekking sul Cammino della Magna Grecia, organizzato dall’Associazione “Passi consapevoli-Cammino e Meditazione”.

Il programma prevede la partenza dal punto di incontro presso l'area di servizio cavalcavia nord di Crotone. Dopo un primo momento introduttivo, l’escursione si svolgerà lungo l'argine del fiume Neto e sarà seguita dalla meditazione “Fluire con l'acqua” condotta da Adele Scorza. A supportare l’escursione nella molteplicità dei suoi aspetti sarà la guida naturalistica Eugenio Muscianese.

“Il trekking sul cammino della Magna Grecia sta coinvolgendo sempre più appassionati del turismo slow – spiega la Presidente dell’Associazione Adele Scorza - ovvero di quel turismo che apprezza le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali di un territorio, con la consapevolezza che camminare ci aiuta a praticare la Pace dentro di noi, per praticare sempre più l'ascolto, l'accettazione di ogni diversità, per nutrirci di bellezza e di armonia, riscoprire la nostra energia e seminare la pace fuori e dentro di noi. Questa volta cammineremo lungo le sponde del fiume Neto per fare nostro il fluire flessuoso delle sue acque e riscoprire il dinamismo della vita che scorre anche dentro di noi, nelle curve della quotidianità”.