L’importanza del fumetto per i lettori, giovani e non

Ma non bisogna dimenticarsi come, anche se ci troviamo nel 2023, il ruolo delle avventure su carta a ritmo di balloon e didascalie non sia certo da tralasciare. Un mondo quello del fumetto che continua ad appassionare sia i piccini che i più grandi. In che maniera? Ecco alcuni dei “mondi” dove i lettori sembrano visitare sempre più spesso.

Topolin, Topolin viva il Topolin!

Naturalmente uno dei simboli più iconici del fumetto è il buon vecchio Topolino, creato da un visionario Walt Disney assieme ad Ub Iwerks nel lontano 1928, che ha tenuto compagnia ad intere generazioni di lettori e spettatori di ogni sesso, religione, età ed area geografica.

Citato, parodiato e raffigurato praticamente in tutte le salse, compresi i videogiochi e la biancheria intima, il buon Topolino può contare su un'apparizione praticamente sterminata sulle storie a fumetti in compagnia degli amici di sempre, come Pippo, Paperino e Pluto, al pari dei nemici storici, come Pietro Gambadilegno oppure Mortimer.

Appuntamento fisso con il giornalino del mercoledì, le pagine di questo e delle raccolte prendono poi in esame le divertentissime avventure di diversi personaggi che si dividono tra Paperopoli e Topolinia. Un paio di esempi? Gli eterni innamorati Orazio e Clarabella, il geniale Archimede Pitagorico alle prese con le sue invenzioni, il ricchissimo Paperon de' Paperoni e così via. Nomi che sono praticamente “scolpiti” nella roccia e nella memoria collettiva.

Il filone dei supereroi, tra pagine e pellicole

In questi ultimi anni avrete potuto facilmente notare come, sia al cinema che nei palinsesti delle piattaforme di streaming già citate sopra, ci sia stata una vera e propria “invasione” dei supereroi con film e serie dedicate a loro.

Nonostante la presenza di figure esterne ad un certo dualismo, come per esempio il Giudice Dredd, è innegabile come questo eterno scontro sia da sempre una costante all'interno delle discussioni dei fan e delle code al botteghino.

Lo scontro in questione è dunque il classico “VS” tra due delle maggiori case fumettistiche americane, cioè la Marvel e la DC Comics, le quali si sono date battaglia per anni con personaggi del calibro di Spider – Man, Superman, X Men, Wolverine, Bat Man, She Hulk, Deadpool, Wonder Woman, Capitan Marvel, Spawn e così via.

Manga, dal Giappone con furore

Cambiando totalmente parte del mondo, viaggiando viaggiando, si potrà trovare l'isola del Giappone . Un Paese dove sembrano convivere sia l'anima della tecnologia e dell'innovazione più “estrema” che quella della tradizione più storica.

La Terra del Sol Levante è, dagli anni '60 – '70, uno dei maggiori esportatori di mode e soprattutto di fumetti. Anzi, è meglio dire manga che si sono poi ulteriormente diffusi con la loro trasposizione animata (dicasi anime).

Qui si aprirebbe dunque una parentesi infinita sui vari generi e sottogeneri del manga giapponese, ma vi basti sapere che tra i più “iconici” ci sono dunque i gekiga (ovvero le storie con tematiche più adulte), gli spokon (a tema sportivo), i mecha (ovvero i robot giganti), quelli comici e così via.

Il ruolo dell'Italia, dai classici fino a noi

Senza nulla togliere al fumetto franco belga, con personaggi immortali come il duo Asterix e Obelix oppure l'intrepido Tintin, va detto che anche la scena nostrana è ricca di opere davvero di più che pregevole fattura.

Tra gli autori più recenti del fumetto nostrano possiamo dunque indicare Leo Ortolani, Giacomo Bevilacqua, Zerocalcare e Gipi assieme a tutti coloro che hanno contribuito a rendere grande la Bonelli o a pietre miliari come Hugo Pratt.