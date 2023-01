Tragedia sfiorata a Castrovillari: tratta in salvo donna intrappolata dalle fiamme

Era rimasta intrappolata nella sua abitazione mentre questa veniva devastata dalle fiamme: terribile disavventura per una donna di Castrovillari, salvata ieri sera dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto a seguito di segnalazione. L'incendio, sviluppatosi in una casa in Via dell'Agricoltura, ha interessato l'intero palazzo.

Subito intraprese le necessarie misure per domare le fiamme, è stato impossibile ignorare le urla della donna provenienti dal primo piano del palazzo. Questa si era nascosta in cucina, ma non riusciva più ad uscirvi in quanto bloccata dal fuoco, che le si avvicinava pericolosamente.

Alcuni vigili sono così entrati nell'appartamento, riuscendo a scortare la malcapitata fuori dalle mura domestiche sana e salva. Questa è stata affidata prima agli agenti del Commissariato locale, sul posto per gli adempimenti del caso, e poi al personale medico del 118: non sarebbe in pericolo di vita, ma è stata ricoverata per una serie di accertamenti e per le cure del caso.

Domate le fiamme proseguno ora le indagini per tentare di comprendere cosa abbia scatenato il rogo. Non sono stati rilevati problemi strutturali sul palazzo, che è stato messo in sicurezza.