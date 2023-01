In stazione con la droga nascosta nella confezione del panettore: arrestato

Si aggirava con fare sospetto nei pressi della stazione di Vibo-Pizzo, da solo, e con la confezione di una nota marca di panettoni. Il continuo via vai tra la stazione e la banchina esterna dello scalo non ha fatto altro che insospettire gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, impegnati in una serie di controlli ed attività di prevenzione allo spaccio di droga.

Dopo averlo osservato per qualche tempo, è stato deciso per un controllo, che tuttavia non ha riscontrato nulla di irregolare. Solo dopo pochi istanti gli agenti hanno attenzionato la scatola che l'uomo portava con se, all'interno di uno zaino. Questa però non conteneva il tradizionale dolce natalizio, bensì due etti e mezzo di marijuana già divisa in tre buste di plastica.

Immediato l'arresto del soggetto, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di violazione di normative in materia di immigrazione, in quanto già gravato da provvedimento di espulsione e dunque irregolare. Al termine delle indagini preliminari e delle formalità di rito, la Procura ha disposto gli arresti domiciliari.