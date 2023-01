In giro con un revolver clandestino: 26enne finisce in manette

È stato fermato per un controllo di routine mentre si trovava per le vie del centro di Lamezia Terme, ed è stato arrestato per direttissima in quanto trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa. Protagonista della vicenda un ventiseienne del posto, già noto alle forze dell'ordine per diversi reati di droga.

Il giovane - S. C. - è stato fermato lo scorso 28 dicembre dalla Squadra Volante, che assieme alla Squadra Investigativa ha svolto un ampio servizio di controllo del territorio sotto il coordinamento del Questore locale. All'atto della perquisizione è subito emerso un revolver calibro 320 senza matricola, che ha garantito all'indagato un trasferimento per direttissima in Commissariato.

Gravemente indiziato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco, la Procura ha disposto il rasferimento in carcere, poi mutato in arresti domiciliari in attesa del completamento delle indagini.