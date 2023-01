Covid, exploit di casi dopo il calo del lunedì: 936 contagi e 5 vittime

Dopo l'apparente calma profusa dal bollettino di ieri, ecco che oggi il quadro sull'andamento del coronavirus in Calabria sembra mutare. Con l'aumento del numero di tamponi processati (4.661 nelle ultime 24 ore) ecco che il numero di positivi torna a salire: 936 per la precisione, a fronte di 1.027 guariti. Aumentano anche i ricoveri (+4) ed i decessi (+5).

Maggior numero di casi nella provincia di Catanzaro (+342) seguita da Cosenza (+314), Reggio Calabria (+196), Vibo Valentia (+40) e Crotone (+36) mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+8). Il tasso di positività torna a salire, fermandosi al 20,08%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 263 (33 in reparto, 8 in terapia intensiva, 222 in isolamento domiciliare); casi chiusi 110564 (110143 guariti, 421 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2665 (88 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2576 in isolamento domiciliare); casi chiusi 182536 (181104 guariti, 1432 deceduti).

Crotone: casi attivi 119 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 102 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59114 (58838 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1330 (32 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1294 in isolamento domiciliare); casi chiusi 206206 (205301 guariti, 905 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 135 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 118 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52742 (52548 guariti, 194 deceduti).