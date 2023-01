La tutela della proprietà intellettuale nell’ingegneria e architettura, seminario a Reggio

Gli ingegneri e gli architetti sono dei creativi per natura, eppure, troppo spesso, è poco diffusa la conoscenza degli strumenti attualmente disponibili per tutelare il frutto del loro lavoro e della loro creatività.

Conoscenza che può essere utile non solo affinché il progettista possa affrontare le problematiche legate alla tutela della propria attività intellettuale, ma anche per evitare di incorrere nel rischio di essere in interferenza con diritti altrui.

Per affrontare questi aspetti del lavoro di un professionista, l’Azienda Speciale Informa della Camera di commercio di Reggio Calabria, l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia dello Stretto, hanno programmato un incontro volto a illustrare le procedure per tutelare il proprio know-how e volto a far conoscere l'importanza degli strumenti disponibili: brevetti, modelli, disegni, marchi e diritto d’autore.

Nel seminario dal titolo “La tutela della Proprietà Intellettuale nei settori dell’Ingegneria e dell’Architettura” - che si terrà lunedì 16 gennaio, a partire dalle 15 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria - Giuseppe Rubino fornirà una panoramica di base e di orientamento sulle tematiche brevettuali, per poter sfruttare al meglio gli strumenti forniti dalla legge per tutelare il proprio lavoro.