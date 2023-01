Arriva il maltempo. La Calabria tra pioggia, vento e mareggiate: cade anche la neve

Un'immagine dalla Stazione Meteorologica Sant'Elia di Catanzaro

Così come era stato preannunciato e dunque atteso (QUI) il maltempo in Calabria è giunto puntuale accompagnato da pioggia, vento forte e da un deciso calo delle temperature che a quote più alte ha portato anche la neve.

Già da ieri sera, difatti, sono arrivate le precipitazioni e il vento ha soffiato intensamente soprattutto sulla fascia tirrenica, tra il cosentino ed il catanzarese, dove si sono verificate anche mareggiate: aree in cui la Protezione Civile aveva già previsto l’allerta arancione (QUI)

Anche la zona costiera del reggino è stata interessata dagli stessi fenomeni mentre la Sila Cosentina, a Camigliatello e a Lorica, si è svegliata sotto la neve, che certamente avrà reso felici gli operatori turistici della zona, già provati dalla sua assenza durante le scorse festività natalizie.

Neve che è caduta anche nelle aree del Catanzarese fino ai villaggi Racise e Mancuso, e nella zona del lago Ampollino, a Trepidò, così come sulle cime dell’Aspromonte, a Gambarie, e del Pollino.

Inevitabile qualche disagio provocato dal maltempo soprattutto lungo le principali vie di comunicazione: come sulla linea Paola-Reggio Calabria, nel tratto Rosarno-Gioia Tauro della linea ferroviaria dove la circolazione dei treni è stata rallentata dalla caduta sulla linea ferrata di un grosso albero e che ha comportato uno stop dalle 7 fino a dopo le 9 e la cancellazione di diversi convogli.