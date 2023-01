Incidente sul lavoro a Botricello: 94enne muore travolto da motocoltivatore

Un uomo è rimasto ucciso a seguito di un drammatico incidente mentre era impegnato a lavorare la terra. È successo nei pressi del lungomare di Botricello, in Via Metoponto: a perdere la vita un novantaquattrenne del posto, che sarebbe stato travolto e schiacciato dal motocoltivatore da lui stesso condotto.

Immediata la richiesta di aiuto e soccorso: sul posto il personale sanitario del 118 ha tentato alcune manovre di rianimazione ed ha allertato persino l'elisoccorso, ma in breve ci si è resi conto che era tutto inutile. Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per recuperare la salma e mettere in sicurezza il mezzo. Adesso i Carabinieri indagano sull'accaduto.