Pallavolo, Serie C. Il Catanzaro batte il San Giovanni e si guadagna il terzo posto

Si apre con una vittoria, la settima consecutiva, il 2023 per la Kermes & Altaflex Catanzaro Volley che batte per 3 set a 0 la Boschiva San Giovanni in Fiore (QUI), con i parziali di 25/20 - 25/13 - 25/19 che guadagnano la terza posizione in classifica in solitaria, a quota 27 punti, scavalcando proprio i cosentini e portandosi a tre lunghezze dall’ExAbit Cosenza e a otto punti dalla capolista Bisignano.

Netta affermazione per i ragazzi di coach Simone che schiera la formazione tipo con Colacino in cabina di regia in diagonale con l’opposto Piazza, capitan Citriniti e Prudente al centro e Simone e Leone sulle bande con Giglio nel ruolo di libero. In panchina: Stefano Alberico, Vittorio Bitonti, Leonardo Folino e Simone Procopio.

Partita giocata su ottimi livelli da parte dei giallorossi che continuano la striscia positiva. La prossima settimana i catanzaresi sarano in trasferta a Rende per affrontare la New Tech Pallavolo Milani.

LA CLASSIFICA

Volley Bisignano 35, ExAbit Cosenza 30, Kermes & Altaflex Catanzaro Volley 27, Pallavolo Rossano 24, La Boschiva S.G.F 24, Volo Virtus Lamezia 22, Scuola Volley Paola 19, Pallavolo Milani Rende 10, Tonno Callipo VV 9, Corigliano Volley 8, Kermes Spezzano 6, Volley Nicotera 2.