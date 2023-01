Covid, più di 500 casi nel bollettino odierno. Ancora 5 ricoveri e due decessi

Ancora casi di coronavirus in Calabria: l'odierno bollettino evidenzia un aumento dei contagi e del tasso di positività (salito al 17,83%), con 571 nuovi casi a fronte però di 782 guariti. Si registrano poi 5 nuovi ricoveri e 2 decessi.

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+214), seguita da Catanzaro (+163), Reggio Calabria (+157), Vibo Valentia (+24) e Crotone (+4), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+9). Processati, nelle ultime 24 ore, 3.202 tamponi.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 316 (41 in reparto, 9 in terapia intensiva, 266 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 110.138 (109.718 guariti, 420 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 2.818 (78 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2.738 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 181.911 (180.484 guariti, 1.427 deceduti).

Crotone: Casi attivi 174 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 58.973 (58.697 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 1.408 (28 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.377 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 205.849 (204.945 guariti, 904 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 173 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 157 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 52.648 (52.454 guariti, 194 deceduti).