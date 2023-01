Dopo Cosenza anche Reggio vuole Medicina, Capellupo: partecipare a iniziativa sindaco

Vincenzo Capellupo

“Invece di rafforzare la storica e consolidata offerta formativa della facoltà di medicina e delle scuole di specializzazione a Catanzaro, le ambizioni della politica e degli altri atenei calabresi sembrano essere quelle di creare tanti doppioni in ciascuna provincia rispondendo a vecchie logiche che speravamo fossero state superate”.

Lo sostiene il Consigliere comunale del Capoluogo di Regione, Vincenzo Capellupo rimarcando che se la vicenda di Cosenza sia risaputa “con il presidente Occhiuto e il rettore dell’Unical a braccetto per firmare un protocollo d’intesa in tempi record e più di qualche dubbio di legittimità, nelle ultime settimane – aggiunge il consigliere - anche Comune e Città metropolitana di Reggio Calabria hanno manifestato la volontà di aprire un’altra facoltà di medicina in riva allo Stretto”.

Una iniziativa, spiega Capellupo, partita dalla mozione di un consigliere comunale, avallata all’unanimità e che sta registrando ampi consensi, “sebbene - dice - al di fuori della logica di campanile non si intravede alcuna utilità. In poche settimane, la Calabria potrebbe ritrovarsi a contare tre facoltà di Medicina che in una piccola regione come la nostra finiranno solo per sovrapporsi e non essere più sostenibili con un evidente danno per la già precaria assistenza sanitaria ai calabresi”.

“Infatti – aggiunge poi il consigliere - se l’obiettivo dichiarato sulla carta è quello di migliorare l’offerta formativa e sfornare tanti nuovi professionisti della salute, verosimilmente il rischio concreto sarà solo quello di abbassare la qualità dei servizi e generare una concorrenza che finirà per impoverire tutti quanti. Occorre trovare logica e buon senso rispettando le specifiche vocazioni di ciascun ateneo e di ciascun territorio, senza toccare quegli equilibri che con grande fatica sono stati difesi negli anni”.

Anche per questo Capellupo invita tutti i cittadini a partecipare domani, mercoledì 11 gennaio, alle ore 17, all’appuntamento pubblico sul tema convocato nella Sala Concerti del Comune di Catanzaro dal Sindaco Nicola Fiorita.