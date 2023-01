Basta vittime sulla famigerata Statale 106, fiaccolata a Corigliano-Rossano

L’Organizzazione di volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” insieme alla Chiesa di Maria Santissima Immacolata e con il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano, ha organizzato per questa sera alle 21, una fiaccolata in ricordo di Luca Laudone e di tutte le vittime della ormai famigerata Ss 106.

Laudone ha perso la vita lo scorso 10 gennaio 2022 in un incidente portato agli onori della cronaca solo da Basta Vittima per la sua enormità: il 19enne, infatti, perse il controllo della sua autovettura nello stesso punto in cui, 7 giorni prima, aveva perso il controllo un altro automobilista.

“L’Anas – sbottano dall’associazione - non solo non ha provveduto al ripristino del guardrail divelto ma ha posto dei new jersey in plastica completamente vuoti che, purtroppo, non sono riusciti a trattenere l’auto di Luca dal finire nel fossato accanto alla strada e, nel tragico impatto, il giovane 19enne ha perso la vita”.

L’organizzazione di volontariato ricordo poi che l’Anas, subito dopo la morte di Luca, ha ripristinato il guardrail in meno di una settimana mentre solo un mese fa ha effettuato i lavori di ripristino del manto stradale “che versava in condizioni inenarrabili tanto era ammalorato”.

Il raduno della fiaccolata è previsto per le 21 davanti la Chiesa di Maria Ss Immacolata e da lì si muoverà percorrendo un breve tratto di Via Fontanelle fino alla rotonda che porta prima sua Via Negri e poi sul breve tratto di Via Nazionale che congiunge a Via Provinciale che sarà percorsa proprio fino alla Statale 106.

Qui, dopo una breve pausa in cui verrà ricordato Luca insieme a tutte le vittime della Statale 106 si ritornerà indietro percorrendo a ritroso lo stesso percorso fino a ritornare alla Chiesa della S.S. Immacolata dove si concluderà la fiaccolata dopo un breve momento di ricordo e, ovviamente, di preghiera.

Sarà un corteo silenzioso in cui verrà onorata la memoria delle vittime della “strada della morte” ma vuole anche essere un momento di aggregazione e di sensibilizzazione per tutti: ogni cittadino, ogni associazione, ogni amministratore calabrese, ecc. è invitato a partecipare.

Solo nel 2022 sono state 27 le vittime della SS 106: di queste 12 in provincia di Cosenza, 6 in provincia di Crotone, 5 in provincia di Catanzaro e 4 in provincia di Reggio Calabria. Mentre sono 16 le vittime che avevano meno di 45 anni.

“Rispetto al 2021, in cui vi sono state 21 vittime, si è avuto un netto peggioramento. Davanti a questa strage che resta immutata da decenni non è più possibile rimanere indifferenti” affermano da Basta Vittime.

Per questa ragione si è voluto organizzare la Fiaccolata: “con la speranza che le luci delle fiaccole possano illuminare la coscienza di chi guida e percorre la famigerata e tristemente nota “strada della morte” ma anche la coscienza delle Istituzioni e degli Enti che dovrebbero provvedere a rendere sicura una strada annoverata purtroppo tra le più pericolose d’Italia”.

Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 confida in una forte partecipazione dei cittadini calabresi, delle amministrazioni e delle associazioni, degli organi di informazione e dell’intera società calabrese per questa iniziativa che nasce dalla volontà di non dimenticare e di non restare indifferenti.