Barese scomparso nel cosentino da tre giorni, ancora senza esito le ricerche

Francesco Iacovelli

Sono riprese alle prime luci del giorno le attività di ricerca per trovare Francesco Iacovelli, il 30enne di Casamassima, in provincia di Bari, scomparso dalla vigilia dell’Epifania (QUI).

Il Sasc, il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, è stato attivato, nella giornata di ieri, dalla Prefettura di Cosenza per prendere parte alle operazioni insieme ai Carabinieri della Compagnia di Scalea e ai Vigili del Fuoco del capoluogo bruzio, all’opera già dal primissimo pomeriggio.

Le ricerche stanno procedendo sulle tracce trovate ieri dalle due unità cinofile molecolari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino.

Importante, in fase della pianificazione delle ricerche, è stato il supporto del gruppo psicologi del Sasc.

Il 32enne, come dicevamo, è sparito dopo aver lasciato casa, il 5 gennaio, riferendo di recarsi in una località marittima nei pressi di Praia a Mare, in Calabria.

Per raggiungere la nostra regione Iacovelli ha utilizzato la sua auto, una Volvo V70, ritrovata ieri a San Nicola Arcella (sempre nel cosentino).

“Chiunque lo abbia visto è pregato di contattare i Carabinieri della Compagnia di Scalea”, è l’appello lanciato dalle forze dell’ordine.