Crotone. L’Anioc mantiene la promessa e va in aiuto dei “ragazzi” di Fondo Gesù

L’Anioc, Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche di Crotone, dopo aver ascoltato la Santa Messa dell’epifania, il 6 gennaio scorso, nella Parrocchia del SS.mo Salvatore al Fondo Gesù, celebrata da don Antonio Piccolo, ha consegnato dei regali a cinque fratellini bisognosi.

Sono stati personalmente il Delegato Provinciale e Coordinatore Regionale dell’Associazione, Giuseppe Crea, e il Segretario, Francesco Saverio Scicchitano, ad acquistare i doni per i ragazzi grazie al ricavato di una riffa svoltasi durante una cena di Natale tenutasi il 18 dicembre scorso.

Crea e Scicchitano hanno colto l’occasione per ringraziare tutti i negozi che, con un loro generoso contributo, hanno fatto una donazione all’Anioc proprio per potere aiutare, come ogni anno, le famiglie bisognose.

Don Antonio Piccolo e la nonna dei ragazzi hanno ringraziato l’associazione per il gesto generoso ai loro protetti. Crea e Scicchitano, assieme a don Girolamo Ronzoni, lo scorso mercoledì 4 gennaio hanno anche portato i giovani ad una cena offerta dall’Anioc in una nota pizzeria ed agriturismo cittadino, offrendogli una serata serena ed in allegria.