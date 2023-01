Befana del Poliziotto, un altro successo. Morelli (Fsp): “Anche quest’anno ci siamo superati”

È partita nel segno del ricordo, con i familiari di colleghi che resteranno indimenticabili, Fabio Plastino e Emanuele Cazzato, i due poliziotti della Questura di Catanzaro venuti a mancare in maniera prematura nel 2022, cui la platea ha tributato il più grande applauso, la Befana del Poliziotto che, per l’edizione 2023, è stata arricchita da diversi ospiti, fra cui la guest star, il cantante Marco Carta.

Una serata contrassegnata da musica, danza e risate grazie agli artisti che si sono susseguiti sul parquet del Pala Pulerà di Giovino, nel quartiere Lido del capoluogo, e anche tanti momenti di riflessione importante, come l’intervento di Marisa Manzini, vice Procuratore generale di Catanzaro.

“È stata una serata davvero speciale – ha commentato Rocco Morelli, Segretario Provinciale catanzarese del Sindacato Fsp Polizia di Stato -, e poter vedere quanto grandi e piccini si siano divertiti è stata la più grande soddisfazione che potessimo avere, perché avere la prova che il nostro lavoro ha effetti positivi, in tutte le circostanze, è il solo motivo per cui lo facciamo”.

“A loro come a tanti altri, ad iniziare dal nostro Segretario Nazionale Giuseppe Brugnano, padrone di casa della serata, condotta come sempre dai ‘nostri’ Rino & Giulio, ha voluto rivolgere un ringraziamento perché – ha detto ancora Morelli – le cose funzionano quando la squadra funziona, e con questa edizione della Befana del Poliziotto abbiamo confermato che i buoni ideali trascinano e uniscono. In tanti hanno lavorato senza sosta per realizzare questo evento, dedicato ai Poliziotti e alle loro famiglie, che lo meritano più di tutto, ma anche alla cittadinanza che è sempre il nostro primo pensiero. Un grazie a tutti dunque, dai numerosi e splendidi ospiti, agli sponsor, alla Presidenza del Consiglio Regionale e all’Amministrazione di Catanzaro che ci sono stati vicini”.

“Ai tanti amici intervenuti, i vertici della Questura, dall'Us Catanzaro, con il Direttore Generale Diego Foresti, insieme al mister Vivarini e il capitano Martinelli, ai cestisti del Basket Academy Catanzaro con il mitico ‘Capitano’ Andrea Cattani, a Giuseppe Raiola purtroppo non presente quest'anno per la prima volta ma è come ci fosse stato, con cui ogni anno dedichiamo la mattinata del 6 gennaio ai piccoli pazienti dell’ospedale Pugliese; al Sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, amica affidabile e sensibile concretamente sulle tematiche della sicurezza e sulle problematiche degli appartenenti delle Forze di Polizia, intervistata dal vice Direttore di Catanzaro Informa Davide Lamanna; al nostro Vice Presidente dell’Fsp, Franco Maccari, solido riferimento per ogni nostra attività, a tanti, tanti altri, che in ogni modo hanno dimostrato quanto vale la forza dell’impegno per il bene comune”.

Tante le personalità e i rappresentanti istituzionali presenti, tra questi anche l'assessore alla sicurezza del Comune di Catanzaro, ex Dirigente della Polizia di Stato, Marinella Giordano, tante famiglie, tanti sorrisi e tanto calore che hanno surriscaldato il grande teatro.

“È stata una manifestazione bellissima – ha concluso Morelli -, in cui ciò che ha davvero vinto sono stati il cuore e la solidarietà che, come in ogni edizione, non facciamo mancare”.