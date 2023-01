Maltempo, in arrivo la prima perturbazione di gennaio: pioggia e neve anche in Calabria

Il caldo anomalo che ha contraddistinto questa prima parte d'inverno non sembra destinato a concludersi molto preso. Con l'inizio della prossima settimana infatti è in arrivo una vasta perturbazione che colpirà progressivamente tutta Italia, portando in genere un modesto abbassamento delle temperature e la tanto attesa neve.

Si tratta di una massa d'aria fredda di origine polare ed artica, che sin da questa notte si posizionerà a ridosso delle Alpi per poi espandersi dapprima nel nord. Attese forti ed intense nevicate sin dai 700 metri di quota, ma anche venti fino ad 80 chiometri orari e mari mossi.

Il Sud sarà "risparmiato" almeno fino a lunedì 9 gennaio, quando il maltempo raggiungerà la Campania, la Calabria (prevalentemente la fascia tirrenica) e la Sicilia.

Qui si verificheranno piogge anche a carattere di rovescio, mareggiate e non mancheranno forti venti. Per quanto riguarda la neve, le previsioni parlano di fenomeni quasi certi a partire dai 1.400-1.500 metri di quota.

E poi? Sempre secondo le previsioni tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio l'ondata di aria polare si esaurirà, lasciando il posto a dei venti più caldi che non solo riporteranno un generale bel tempo in tutto il paese, ma contribuiranno ad alzare nuovamente le temperature al di sopra della media stagionale.