Calcio a 5. Inizia con una trasferta in terra pugliese il 2023 della Royal Lamezia

Le ragazze della Royal Team Lamezia affronteranno domenica alle 16.00 al "Palafiore" di Noci la compagine locale. Guardando alla classifica non dovrebbe esserci partita, ma queste trasferte, vista la lunghezza del viaggio, sono molto insidiose. Inoltre la squadra biancoverde locale (è una sfida tra stessi colori sociali) viene da un buon momento, caratterizzato da una sconfitta di misura col Caprarica e da una vittoria a Messina con il Team Scaletta.

Abbiamo raggiunto il mister Paolo Carnuccio che dichiara: "Quella di domenica è una partita importante per due motivi: perché è la prima del 2023 quindi va affrontata sempre con grande attenzione e concentrazione e inoltre perché dobbiamo cercare di recuperare qualche punto perso in maniera sfortunata nelle ultime gare. Ci siamo preparati bene, le ragazze hanno lavorato tanto, io sono molto contento, cercheremo di fare come sempre la nostra gara guardando principalmente noi stessi e il nostro miglioramento e provando a mettere in campo ovviamente tutta quella voglia, quegli stimoli che noi in questo momento abbiamo per vincere la partita".