Covid, il Bollettino. 279 casi all’Epifania e nessun nuovo ricovero, c’è però una vittima

Sono 279 i nuovi Covid19 accertati nella nostra regione nel giorno dell’Epifania, dopo che sono stati eseguiti 1697 tamponi. I casi più numerosi nel cosentino, 108; seguito dal crotonese, 79; dal reggino, 48, dal catanzarese, 30; e dal vibonese, 7; altri sette sono quelli di persone provenienti da altre regioni.

I guariti segnalati dal bollettino ufficiale di oggi sono invece 348, mentre si segnala ancora e purtroppo un decesso per o con il coronavirus, nel cosentino.

Gli attualmente positivi scendono a 5375, 70 in meno rispetto a ieri. Di questi, 5191 (-70 da ieri) sono in isolamento domiciliare e 184 assistiti in ospedale, 10 dei quali nelle terapie intensive. Tra ieri ed oggi non vi è stato alcun nuovo ricovero.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 616 (37 in reparto, 7 in terapia intensiva, 572 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 109675 (109255 guariti, 420 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 2606 (76 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2530 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 181909 (180483 guariti, 1426 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 227 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 212 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 58916 (58640 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 1473 (29 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1441 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 205627 (204724 guariti, 903 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 176 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 52621 (52427 guariti, 194 deceduti).