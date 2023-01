Se le danno di santa ragione in pieno centro: sei arresti e una denuncia per rissa

Sei rumeni sono finiti in arresto, in flagranza, mentre una loro connazionale, ancora minorenne, è stata invece denunciata. Si è conclusa così una violenta rissa, a calci e pugni, avvenuta nei giorni scorsi in Piazza Garibaldi a Reggio Calabria.

Le manette sono scattate, appunto con l’accusa di rissa, per tre uomini ed altrettante donne, di età tra i 21 ed i 36 anni, tutti tra l’altro beneficiari del reddito cittadinanza ed alcuni anche con precedenti specifici proprio per lo stesso reato, oltre che uno sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Appena avuta notizia del tafferuglio in corso, quella sera era intervenuta infatti una Volante della polizia che era impegnata in un consueto servizio sul territorio e che non aveva perso tempo, considerando che la lite si stava svolgendo nel tardo pomeriggio ed in una zona a quell’ora molto affollata di cittadini.

Gli agenti, col supporto di altri colleghi giunti di lì a poco, avevano così riportato la calma e poi identificato i presunti responsabili. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la rissa, a cui avrebbe preso parte anche la minore poi denunciata, sia esplosa per futili motivi.