Calcio. Serie C: si riparte dopo le feste. Monopoli-Crotone, Lerda: “ritorno più duro ma stiamo bene”

Franco Lerda

Rieccoci in campo per la seconda giornata del girone di ritorno, di serie C, girone C, con Catanzaro e Crotone ancora leader del torneo ed il Pescara che, in terza posizione, fa fatica a tenere il passo delle due formazioni calabresi. Il riposo delle festività natalizie è servito a cancellare le scorie da stress, la stanchezza fisica e anche mentale, originati da un torneo che ha tenuto sotto tensione tutti i protagonisti.





di Giuseppe Romano

Si riparte con le giuste energie e la determinazione di non mollare. Promozione diretta, play-off e salvezza sono gli obiettivi da centrare.

La classifica mostra chiaramente che Catanzaro e Crotone non hanno mostrato ancora sintomi di cedimento ma uno stato di “benessere” stabile, collaudato nella prima giornata di ritorno: battuto il Messina allo Scida (1-0 - rete di Petriccione), e il Picerno 0-1 - rete di Cianci) al Donato Curcio.

Le “Aquile”, addestrate da Vincenzo Vivarini, ospiteranno il Taranto (17,30), in netta ripersa, allineata da una lodevole striscia positiva di cinque risultati utili (ne sanno qualcosa Crotone e Pescara), e ci si aspetta una gara interessante.

Gli “Squali”, guidati da Franco Lerda, hanno aguzzato i denti per la trasferta sul campo del Monopoli (17,30), nella consapevolezza che di dover affrontare un avversario di tutto rispetto per qualità e spigoloso al massimo.

Il Crotone riparte più motivato che mai e Lerda sa che l’inseguimento sul Catanzaro non permette rallentamenti: il distacco è di sei punti (54/48) e richiede concentrazione, serenità e massima incisività nelle azioni offensive.

Il tecnico crotoniate tranquillizza chi lo segue:

“Abbiamo preparato la gara con scrupolo, recuperate le energie e stiamo bene. L’obiettivo è di riprendere il nostro percorso con entusiasmo e nella maniera giusta”.

Una buona iniezione di fiducia la danno i risultati acquisiti nell’ultimo periodo: 8 turni utili consecutivi, con 6 successi e 2 pareggi e si vuole riprendere su questa scia.

Nessuna lamentela per l’organico: solo qualche leggero acciacco per Mogos, ancora in fase di recupero. Problemi per Bernardotto e Tumminello.

La buona e nuova notizia riguarda l’ingaggio, a titolo definitivo, di Eugenio D’Urso (27 anni) (QUI), esterno d’attacco, ex Pescara, Bari e Foggia nella prima parte del campionato. Per Lerda “sta bene dal punto di vista organico e mentale ed è convocabile” col “7” sulla maglia.

La formazione “titolare” ha punte di diamante pregevoli e le “sperimentazioni” sono finite:

“Siamo a Gennaio e se questa squadra non avesse avuto un comportamento importante sotto tutti i punti di vista del gioco, dell’atteggiamento della costruzione e della mentalità non staremmo dove siamo. È un collettivo da elogiare per quanto ha già fatto. Di certezze ve ne sono e cerchiamo di alimentarle giorno dopo giorno. Intendiamo continuare a esprimerci come abbiamo fatto fino ad oggi. Ormai conosciamo le insidie di questo campionato e prepariamo le gare, compresa questa contro il Monopoli, con massima considerazione dell’avversario, approcciare bene la gara e curare tutti gli aspetti, senza sprecare energie. Il girone di ritorno sarà certamente duro di più”.

Il Monopoli ha già in formazione Giannotti, ingaggiato dal Crotone, e sarà convocato per il match contro i suoi ex compagni. Pancaro, allenatore dei pugliesi, farà a meno di Bussaglia, Falbo e Piarulli e non parteciperanno al match Farnasier e Montini, inseriti nella lista dei giocatori in uscita.

I CONVOCATI

Monopoli: non pervenuti

Crotone: (4-3-3) 1 Dini (Gk), 2 Giron, 3 Cuomo, 5 Golemic, 6 Bove, 7 D’ursi, 9 Gomez, 10 Petriccione, 12 Gattuso (Gk), 13 Vitale, 15 Papini, 19 Tribuzzi, 20 Rojas, 21carraro, 22 Branduani (Gk), 23 Crialese, 24 Kargbo, 25 Filosa, 26 Calapai, 29cantisani. 32 Chiricò, 37 Panico, 77 Pannitteri, 86 Awua. Diffidati: Awua, Chiricò, Golemic e Petriccione.

L’ARBITRO

Monopoli-Crotone, seconda giornata di ritorno, 21a del campionato di Serie C, girone C, sarà diretta da Francesco Carrione di Castellammare di Stabia; assistenti: Mattia Bartolomucci di Ciampino e Fabio Catani di Fermo; quarto uomo: Leonardo Mastrodomenico di Matera.

DOVE VEDERLA

La gara sarà trasmessa dalla piattaforma Eleven Sports, disponibile utilizzando il sito della piattaforma o tramite App su tutti gli smartphone e tablet, Smart TV oltre che tramite Chromecast e App per Amazon Fire TV Stick.