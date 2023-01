Covid, contagi in risalita (+829): non calano i decessi (+5)

Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti certifica una ulteriore risalita dei casi, 829 nelle ultime 24 ore a fronte però di 1.233 contagi. Preoccupano i decessi (+5) mentre si registra un netto calo dei ricoveri (-14).

Il maggior numero di casi è stato registrato nella provincia di Reggio Calabria (+281), seguita da Cosenza (+245), Catanzaro (+171), Crotone (+86) e Vibo Valentia (+31), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+15). Processati 3.432 tamponi con un tasso di positività che sale al 24,16%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 667 (39 in reparto, 8 in terapia intensiva, 620 in isolamento domiciliare); casi chiusi 109594 (109174 guariti, 420 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2500 (74 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2426 in isolamento domiciliare); casi chiusi 181907 (180482 guariti, 1425 deceduti).

Crotone: casi attivi 208 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 195 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58856 (58580 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1614 (31 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1581 in isolamento domiciliare); casi chiusi 205438 (204535 guariti, 903 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 186 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 170 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52604 (52410 guariti, 194 deceduti).