Crotone, Croce Rossa e Vigili del Fuoco celebrano il Befana Party

Si è atteso l’arrivo della befana dall’alto questa mattina nel cortile del Comitato di Crotone della Croce Rossa. Alcuni Vigili del Fuoco liberi dal servizio, in divisa, hanno accolto con estremo piacere l’invito della Croce Rossa per organizzare una grande consegna di regali per bambini del posto e alcune famiglie ucraine.

Con l’aiuto di un mezzo speciale del comando dei vigili del fuoco di Crotone la befana è arrivata dall’alto per consegnare una toboga piena di giocattoli, tanti i bambini ad attenderla nel piazzale, subito dopo la consegna dei regali i ragazzi della Croce Rossa del Comitato di Crotone ed i vigili del fuoco sono rimasti con i bambini e le loro famiglie consumando un ghiotto e assortito buffet di dolci prima di rientrare ognuno nelle proprie case.

Ancora un gesto nobile di grande solidarietà ma soprattutto disponibilità a far sempre il massimo per rendere felice il prossimo sia per i giovani della Croce Rossa che per i pompieri eroi dell’immaginario di tutti i bambini.