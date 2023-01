Epifania Solidale: al “Sacro Cuore” i doni di “Unione è Forza” e “GenerAzioni”

La Befana, come recita un celebre adagio, tutte le feste si porta via. Porta con sé, tuttavia, tanto entusiasmo e molte emozioni nelle famiglie, soprattutto tra i più piccoli d’età, per il fascino innato della tradizione.

In tale ottica, nella serata di ieri, si è svolta una sobria ma intensa iniziativa, ideata e fortemente voluta dalle associazioni cittadine “Unione è Forza”, presieduta da Fabio Pistoia, e “GenerAzioni”, presieduta da Alfonso Falcone. Numerosi doni, alla presenza di diversi associati di ambedue i sodalizi, sono stati consegnati all’Istituto “Sacro Cuore”, prezioso punto di riferimento sociale e religioso situato in contrada Santa Lucia, nell’area urbana di Corigliano. A renderlo noto i promotori dell'iniziativa.



"La Superiora - continua la nota - suor Carmelina, unitamente ad altre consorelle, ha accolto il gruppo con la consueta gentilezza, ringraziando per i doni ricevuti, riservati alle bambine ed ai bambini, alle ragazze ed ai ragazzi del medesimo Istituto. Un momento significativo nel corso del quale ci si è soffermati sull’importante presenza di questa realtà sul territorio, anche e soprattutto dal punto di vista educativo e formativo.

Si tratta solo della prima iniziativa congiunta che le associazioni “Unione è Forza” e “GenerAzioni” porteranno avanti per la promozione sociale, culturale e turistica della città, nell’ottica di un percorso condiviso di partecipazione e crescita della comunità".