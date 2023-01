Crotone. Stop alle auto in Piazza Duomo: il divieto diventa definitivo

Diventa definitivo il divieto di sosta e di transito in piazza Duomo a Crotone: dal prossimo lunedì, 9 gennaio, dunque, non sarà più possibile parcheggiare né tantomeno entrarvi con l’auto a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Quanto al transito fanno evidentemente eccezione gli autoveicoli dei residenti e i mezzi dei fornitori delle attività commerciali presenti nel centro storico, per i quali non esiste un’altra via d’accesso, ed ovviamente i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale che in un comunicato parla di una soluzione assunta dopo una “positiva esperienza” maturata durante il periodo delle festività natalizie e dal “riscontro da parte della cittadinanza” oltre che dalla volontà dell’ente di far ridiventare una vera “piazza” una delle zone più suggestive della città.

Piazza Duomo, proprio durante il Natale “è ritornata ad essere un luogo di socializzazione e condivisione. È stata vissuta realmente come ‘piazza’”, viene precisato dalla stessa amministrazione

Inoltre, l’ordinanza che si propone di rendere vivibile e fruibile l’area difronte alla Basilica Cattedrale, viene ancora ribadito, “si inserisce in una più ampia programmazione del Comune finalizzata a riqualificare il centro storico cittadino”.

La decisione del sindaco e della Giunta andrebbe dunque nella direzione di dare alla città nel suo complesso, centro e periferia, un nuovo volto anche attraverso le nuove misure di intervento previste dal programma Visit Crotone e dall’accordo sottoscritto con Eni.