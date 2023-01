Volley, Serie C: La Kermes Catanzaro torna in campo contro il San Giovanni in Fiore

Dopo la pausa natalizia la Kermes & Altaflex Catanzaro Volley torna in campo domani, 8 Gennaio, alle 17.30, al PalaEvent di Catanzaro, per il match contro la Boschiva Volley San Giovanni in Fiore, gara valida per la prima giornata del girone di ritorno della serie C Maschile.

I ragazzi di coach Simone in classifica generale occupano la terza posizione insieme ai sangiovannesi a quota 24 e sono reduci da sei vittorie consecutive. Una partita, quella di domenica, contro un ottimo avversario che nella gara di andata diede del filo da torcere ai catanzaresi imponendosi per 3 set a 1.

La Kermes vuole continuare a vincere e per farlo la società invita i tifosi a riempire il palazzetto colorandolo di giallorosso.