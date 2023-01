Maltrattamenti in famiglia, finisce ai domiciliari un trentaduenne

Insulti, minacce, ingiurie, ma anche vere e proprie violenze ed aggressioni: questo il quadro ricostruito dagli agenti del commissariato di Catanzaro Lido, che quest'oggi hanno tratto in arresto un trentaduenne del posto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Una situazione che sarebbe nata nel 2018, e che è andata avanti per tutti questi anni. La vittima, una giovane del posto e convivente dell'uomo, sarebbe stata percossa addirittura di fronte alla figlia in tenera età. Inoltre, le minacce dell'aggressore si sarebbero estese anche ai familiari della vittima, e persino verso un ulteriore soggetto, reo di aver intrattenuto una relazione con la donna.

Una realtà delicata, sfociata persino in un'aggressione a danno del suocero, ritenuto troppo interessato alla vita privata della coppia. Avvenimenti raccontati dalla vittima che, a seguito dell'ennesima sfuriata, ha deciso di denunciare il tutto alla Polizia.

A seguito dei dovuti controlli e delle necessarie formalità, l'uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e posto ai domiciliari.