Comune Crotone. Ecco i nuovi assessori, ridistribuite le deleghe. Voce: “maggioranza salda”

Da sinistra: Nicola Corigliano, Isabella Secreto, Vincenzo Voce e Giovanni Greco

Sono stati presentati questo pomeriggio, nella sala consiliare del Comune di Crotone, i tre nuovi assessori nominati dal sindaco Vincenzo Voce e che sostituiranno i dimissionari Rachele Via, Natale Filiberto e Gianni Pitingolo, nell’ordine di data.

Si tratta di Isabella Secreto, assessore esterno proveniente dall’Ance Crotone; Nicola Corigliano, consigliere comunale di maggioranza; e Giovanni Greco, ex presidente del Consiglio Comunale.

Nel suo intervento il sindaco ha ringraziato i precedenti assessori per il buon lavoro svolto ed ha annunciato di aver rinunciato alla delega all’Ambiente che andrà all’assessore Secreto ma di aver mantenuto quella all’Antica Kroton.

Ha poi reso noto che sarà il vice sindaco Sandro Cretella a seguire da vicino il rispetto dell’accordo con Eni sul contributo di 17,5 milioni di euro recentemente ottenuto dall’ente (QUI).

Altro aspetto evidenziato da Voce è che i tre professionisti entrati nell’esecutivo, a suo dire sapranno dare una mano per portare avanti il programma amministrativo che farà diventare la città un cantiere.

Sotto l’aspetto politico, poi, ha sottolineato di non aver mai pensato ad una soluzione interna al Consiglio per l’assessorato ad una donna, necessario per rispettare le indicazioni normative.

Voce, inoltre, ha ribadito che le scelte sulla giunta le faccia esclusivamente il primo cittadino, sottolineando che se ci dovessero essere consiglieri che non fossero d’accordo non resterebbe che ritornare alle urne e che lui, in ogni caso, si ricandiderebbe.

Intanto al posto degli ex consiglieri Greco e Corigliano entreranno nella civica assise Ernesto Ioppoli e Piero Vrenna, di cui il sindaco ha tessuto le lodi per il futuro impegno tra gli scranni di piazza Resistenza.

Infine, Voce ha sostenuto di avere una maggioranza ben salda, che può contare su 18 consiglieri, e che consentirà di portare avanti il programma della sua amministrazione fino alla scadenza del mandato.

TUTTE LE DELEGE

Queste le deleghe assegnate: a Nicola Corigliano il sindaco ha assegnato le deleghe in materia di Pubblica Istruzione, Cultura e Spettacolo; a Giovanni Greco sono state attribuite le deleghe in materia di “Urbanistica, Edilizia, Gestione e controllo del territorio, Toponomastica; ad Isabella Secreto sono state assegnate le deleghe in materia di Tutela dell’ambiente e sostenibilità ambientale, Rifiuti, Risanamento Ambientale, Politiche energetiche e Transizione energetica, Servizio idrico integrato, Randagismo, Verde pubblico.

Il sindaco ha anche proceduto ad una ridistribuzione delle deleghe agli altri componenti della Giunta, ovvero: a Sandro Cretella, che è anche vicesindaco, gli Affari Generali, Risorse Umane, Comunicazione Istituzionale, Avvocatura, Servizi Demografici, Polizia locale, Delega speciale all’attuazione dell’accordo con ENI del 21 dicembre scorso e all’attuazione del programma “Visit Crotone”.

A Luca Bossi, Pnrr e programmi complessi, Pianificazione e politiche di gestione dei grandi progetti, Innovazione tecnologica, Sport e Impiantistica sportiva, Infrastrutture e trasporti.

A Maria Bruni, le Attività produttive e sviluppo economico, Fiere e mercati, Turismo, Crocieristica, Politiche e tutela del lavoro.

A Filly Pollinzi le Politiche sociali, Pari opportunità, Politiche della casa, Politiche per la gestione dei beni confiscati, Politiche per la famiglia, Politiche giovanili, Immigrazione.

A Rosamaria Parise le Opere pubbliche, Manutenzioni, Demanio, Espropri, Viabilità, Protezione civile, Servizi cimiteriali, Valorizzazione del centro storico, Valorizzazione dei quartieri e delle periferie, Decoro urbano, Legalità dell’azione amministrativa”.

Ad Antonio Francesco Scandale il Bilancio e programmazione finanziaria, Tributi, Patrimonio, Società partecipate.