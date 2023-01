Magorno (IV): “Attivazione facoltà Medicina all’Unical opportunità per tutta la Calabria”

"L'attivazione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia all'#Unical rappresenta una grande opportunità per tutta la regione, in particolare per i tanti studenti calabresi che vogliono formarsi in ambito sanitario e, allo stesso tempo, per i territori che avranno sistemi sanitari migliori.

Tradotto: ottenere una maggiore qualità di servizi significa creare le condizioni per realizzare una migliore qualità della vita per tutti i cittadini. È questa l'ottica in cui bisogna ragionare per un vero sviluppo della Calabria".

Così il coordinatore regionale di Italia Viva Calabria, Ernesto Magorno.