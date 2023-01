Pregiudicato fugge all’alt, fermato e perquisito gli trovano quasi un etto e mezzo di droga

Un trentaduenne residente a Cittanova, gravato da precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti e per rapina, ex sorvegliato speciale e, anche, beneficiario del reddito di cittadinanza, è stato arrestato dai carabinieri di Taurianova dopo che in casa gli sono stati trovati circa 140 grammi di droga.

I militari della Radiomobile hanno intimato l’alt ad un autocarro che, alla vista della pattuglia ha cercato di evitare il controllo immettendosi in una strada secondaria a velocità sostenuta e provocando, tra l’altro, un incidente stradale.

Intercettato il veicolo in fuga e, dopo averne identificati gli occupanti, i carabinieri hanno eseguito un’accurata perquisizione sia del mezzo che delle persone presenti, ritrovando addosso al conducente - che era anche senza patente - circa 60 grammi di cocaina confezionati in due distinti involucri in plastica termosaldati.

Dati i numerosi precedenti sul conto del 32enne, si è estesa la perquisizione anche a casa di quest’ultimo dove sono stati ritrovati 80 grammi di marijuana che erano in un sacco di plastica, oltre ad un bilancino di precisione.

Col supporto dei tecnici dell’Enel, poi, si è scoperto che all’interno dell’abitazione, in uso al pregiudicato e di proprietà del Comune di Cittanova, vi fosse un allaccio abusivo alla corrente elettrica, facendo scattare per l’uomo anche una denuncia per furto di energia.

Lo stupefacente, dopo essere stato debitamente pesato, è stato sequestrato per delle successive analisi tossicologiche che saranno eseguite dal RIS di Messina.

Il giovane è stato quindi tratto in arresto in flagranza per possesso di stupefacente ai fini di spaccio e una volta convalidato l’arresto è stato sottoposto ai domiciliari.