Covid, casi in calo (+637) con meno tamponi: tre ricoveri e tre decessi

Contagi quasi dimezzati rispetto a ieri in Calabria, dove l'odierno bollettino torna a segnare numeri più contenuti. Sono infatti 637 i nuovi casi da coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 739 guariti. Si registrano purtroppo anche tre ricoveri, tutti in terapia intensiva, e tre decessi.

Il maggior numero di casi è stato riscontrato nella provincia di Cosenza (+229), seguita da Reggio Calabria (+147), Catanzaro (+146), Crotone (+62) e Vibo Valentia (+41), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+12). Processati 3.400 tamponi, con un tasso di positività che scende al 18,74%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 947 (48 in reparto, 9 in terapia intensiva, 890 in isolamento domiciliare); casi chiusi 108979 (108560 guariti, 419 deceduti).

Cosenza: casi attivi 3236 (76 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 180644 (179223 guariti, 1421 deceduti).

Crotone: casi attivi 98 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 89 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58815 (58539 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1475 (37 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1432 in isolamento domiciliare); casi chiusi 205124 (204225 guariti, 899 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 205 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52524 (52331 guariti, 193 deceduti).