Musica oltre l’orario consentito, sanzionati tre locali della movida crotonese

La musica proseguiva oltre l’orario previsto da un’ordinanza del sindaco (QUI): per questo motivo tre locali del centro storico di Crotone sono stati multati dalla Squadra Amministrativa e dagli agenti delle volanti della Questura pitagorica.

La polizia ha difatti avviato, in questi giorni, dei controlli specifici proprio nel centro storico del capoluogo che, d’inverno diventa il luogo della movida cittadina, vedendo interessato da una elevata presenza di persone, soprattutto di giovani.

In particolare, i servizi hanno interessato i locali di intrattenimento che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed hanno consentito di rilevare alcune violazioni del regolamento comunale, che disciplina, tra l’altro, le attività d’intrattenimento musicale con l’utilizzo di audio a diffusione.

La Polizia di Stato da sapere che i controlli continueranno per di verificare il rispetto puntuale delle norme e dei regolamenti comunali nello svolgimento delle varie attività commerciali, e per tutelare, nel contempo, anche il diritto al riposo delle persone.

Nei giorni scorsi alcuni residenti del centro storico si sono difatti lamentati sia per la musica fuori orario che per le condizioni poco igieniche in cui si viene trova la zona a causa di alcuni irrispettosi frequentatori della movida, e hanno scritto una lettera pubblica in proposito (QUI).