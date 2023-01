Incidente sulla 106. Perde il controllo e va a sbattere contro il guardrail, finisce in ospedale

È di un ferito finito in ospedale il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Statale 106, all’uscita per Simeri Mare, nel catanzarese.

Coinvolta nel sinistro una sola auto, una Nissan Qashqai che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo contro il guardrail.

L’automobilista, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di Sellia Marina, è stato così affidato al personale sanitario del SEU118 per le prime cure e il suo successivo trasporto in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza ed il personale dell’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.