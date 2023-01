Tragedia sulla Ss 107, investito mentre attraversa la strada: deceduto 75enne

È un 2023 che, in Calabria, inizia decisamente sotto cattivi auspici sul fronte delle vittime della strada con ben tre incidenti mortali in meno di quattro giorni: il primo proprio l’1 gennaio scorso, nel vibonese (QUI), a cui ne è seguito un altro il giorno dopo, nel cosentino (QUI) ed a cui, quest’oggi, se ne aggiunge un altro ancora, di nuovo in territorio bruzio.

Un 75enne originario del tirreno cosentino è difatti deceduto nel corso di un sinistro avvenuto stamani sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, ad Arcavacata di Rende, nell’area universitaria.

Da quanto finora appreso, la vittima pare stesse attraversando nei pressi di un bar, il “San Gennaro”, quando sarebbe sopraggiunta un’auto, un piccola Smart condotta da un 61enne, che l’avrebbe travolto ed ucciso. Il conducente, sotto shock, si è fermato subito dopo l’accaduto.

Sul posto sono presenti gli agenti della Stradale, della Polizia Locale e della Provinciale oltre ai sanitari del 118 e al personale Anas. Il traffico è attualmente bloccato in entrambe le direzioni di marcia e deviato con indicazioni sul posto fino al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi.