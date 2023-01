Quasi una tonnellata di fuochi illegali stipati in casa e in negozio, tre denunciati

Quasi una tonnellata di fuochi d’artificio, destinati alla commercializzazione, e detenuti illegalmente in un negozio e in un’abitazione privata sono stati sequestrati dalle fiamme gialle reggine durante dei controlli effettuati nella Locride in occasione delle festività di fine anno.

I botti, esattamente 900 chili in tutto, erano stoccati in un locale non conforme alla normativa e senza la licenza di vendita che è prevista per questo tipo di prodotti.

Al termine delle operazioni, sono quindi scattati i sigilli per i fuochi che sono di fabbricazione italiana, albanese e cinese, e del quantitativo netto di massa attiva e polvere da sparo pari ad oltre 85 chilogrammi.

I tre presunti responsabili sono stati invece segnalati alla Procura della Repubblica di Locri per detenzione, commercio abusivo ed omessa denuncia all’Autorità di materiale esplodente.