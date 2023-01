Covid, boom di casi (+1.156) e di ricoveri (+17): cinque i decessi

Dopo giorni di relativa calma, ecco che i dati sull'andamento del coronavirus tornano a mostrarsi preoccupanti. Nelle ultime 24 ore infatti, secondo l'odierno bollettino, sarebbero stati accertati 1.156 contagi a fronte di 1.072 guariti, con un tasso di positività risalità al 23,48%. Salgono anche i ricoveri (+17), mentre si contano ulteriori 5 vittime.

Vero e proprio boom di contagi nella provincia di Cosenza (+501), seguita da Catanzaro (+296), Reggio Calabria (+217), Crotone (+95) e Vibo Valentia (+30), mentre i restanti casi proverrebbero da altrove (+17). Processati 4.923 tamponi.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1134 (49 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1078 in isolamento domiciliare); casi chiusi 108646 (108228 guariti, 418 deceduti).

Cosenza: casi attivi 3267 (77 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3190 in isolamento domiciliare); casi chiusi 180384 (178965 guariti, 1419 deceduti).

Crotone: casi attivi 107 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 98 in isolamento domiciliare); casi chiusi 58744 (58468 guariti, 276 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1350 (38 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1307 in isolamento domiciliare); casi chiusi 205102 (204203 guariti, 899 deceduti). Si precisa che nel bollettino di ieri (LEGGI) l'ASP di Reggio Calabria ha corretto il numero di soggetti in isolamento domiciliare in 1203 unità (invece di 1788), mentre il numero di guariti corretto è di 204094 (invece di 203509).

Vibo Valentia: casi attivi 211 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 198 in isolamento domiciliare); casi chiusi 52477 (52284 guariti, 193 deceduti).