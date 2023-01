Con la droga in auto tenta di evitare un controllo: finisce ai domiciliari

Alla vista dei Carabinieri ha improvvisato una brusca e repentina manovra in mezzo alla strada: il suo intento era quello di evitare i militari, ma così facendo ha finito per farsi inseguire ed arrestare. È successo la sera del 31 dicembre scorso a Botricello, durante un controllo del territorio svolto dai militari della compagnia di Sellia Marina.

Un soggetto del posto, sessantaduenne, ha tentato di evitare la pattuglia dirigendosi velocemente verso la Statale 106: i militari, insospettiti per la brusca manovra, non hanno potuto fare a meno di notare che l'uomo era riuscito anche a gettare qualcosa dal finestrino, ovvero un involucro contenente della cocaina.

Dopo un breve inseguimento l'auto è stata quindi fermata e l'uomo, colto in flagranza di reato, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo un accurato controllo dell'auto e dell'abitazione, sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.