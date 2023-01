Tenta di strangolare la compagna incinta e la colpisce con un tubo: arrestato un 44enne

Una brutale aggressione si è consumata nella tarda serata di ieri, 2 gennaio, a Vallefiorita, piccolo centro dell'entroterra catanzarese. Un uomo, dopo aver seguito la compagna all'interno di una attività commerciale, l'avrebbe aggredita non curandosi dei numerosi avventori, intervenuti rapidamente per allontanarlo.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Squillace, chiamati dai presenti e giunti celermente sul posto, l'uomo avrebbe afferrato la malcapitata al collo, per poi colpirla ripetutamente con un oggetto metallico, scappando dopo essere stato fermato dai presenti. La donna, peraltro in stato di gravidanza ed in evidente stato di agitazione, ha subito indirizzato i militari verso l'abitazione dell'uomo.

Lì infatti si era rifugiato il quarantaquattrenne, tratto per direttissima in arresto con l'accusa di maltrattamenti e violenza. Lo stesso, dopo aver consegnato il palo metallico ai militari, avrebbe continuato a minacciare la convivente, in particolar modo se questa avesse sporto denuncia. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso il carcere di Siano mentre le indagini sono ancora in corso.