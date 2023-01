Polfer, nel 2022 aumentano sanzioni e reati: oltre 100 mila persone identificate

Si conclude un anno intenso per il compartimento di Polizia Ferroviaria calabrese. Nel 2022 sono state schierate sul campo 8.701 pattuglie in tutta la regione, di cui 1.382 a bordo di numerosi treni in servizio antidroga ed antiborseggio, e che ha portato alla scoperta di numerosi reati.

Complessivamente, sono state identificate ben 100 mila e 119 persone e 2.218 veicoli. Riscontrato un aumento di passeggeri con precedenti penali (+20%) e di polizia (+10%), assieme ad un evidente aumento degli arresti (+44%): nel corso dell'anno infatti sono state arrestate 11 persone mentre 59 sono finite sotto indagine.

Scoperti e sequestrati, grazie all'impiego delle unità cinofile, 307 grammi di sostanze stupefacenti. Rintracciati, inoltre, 9 minori nel corso dell'anno, grazie all'impiego di operatori negli scali di pertinenza.

Alle attività di contrasto e prevenzione si aggiuntono anche le attività di sensibilizzazione, come il Rail Safe Day (LEGGI), Oro Rosso (LEGGI) e l'Action Week. Gli agenti inoltre hanno puntanto alle scuole con mirate campagne di eduzione alla legalità, grazie al progetto Train... to be cool (LEGGI) per promuovere la cultura della sicurezza in ambito ferroviario tra i più giovani.