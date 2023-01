Perché sempre più persone scelgono i mobili sospesi per il bagno

L’ambiente della casa in cui la relazione tra estetica e praticità va sempre di pari passo è il bagno. Prima della cucina, infatti è importante trovare il compromesso che consenta di non rinunciare al gusto ed allo stile in favore dell’utilità. La prima problematica che può presentarsi è quella dello spazio e di come sfruttarlo, soprattutto se è poco: già normalmente il bagno è l’ambiente dalle dimensioni più ridotte della casa, nonostante lo utilizziamo tutti i giorni ed in maniera piuttosto regolare.

Proprio per ovviare a questi problemi, oggi sono sempre di più le persone che scelgono alcuni sistemi innovativi, uno tra questi è l’arredo sospeso. I mobili bagno sospesi , come quelli presenti nel sito di Iperceramica, offrono numerosi vantaggi ed una buona varietà di soluzioni adattabili ad ambienti di diverso tipo.

Tutto quello che c’è da sapere sui mobili bagno sospesi

Per i più profani, i mobili sospesi si differenziano dai normali elementi d'arredo per il fatto di non avere alcun contatto con la superficie del pavimento. Distanza che varia a seconda del modello, del suo design e delle sue peculiarità.

I mobili di questo tipo vengono assicurati in maniera accurata alle pareti. Questo avviene con il supporto di staffe metalliche ed una serie di particolari tasselli. Per poter sfruttare questo sistema è necessario quindi avere una parete ben attrezzabile e che rispetti particolari requisiti di solidità e di spessore in modo da poter essere in grado di sorreggere senza problemi il peso dell’arredo e soprattutto del suo contenuto senza causare danneggiamenti, particolarmente probabili in ambienti a rischio umidità come i bagni.

Se si è alla ricerca di un complemento di arredo per valorizzare un ambiente dal design moderno e minimalista, questa è la soluzione migliore: si tratta di un sistema che permette di non perdere lo spazio solitamente dedicato ai mobili che utilizziamo per riporre gli oggetti di uso quotidiano nel bagno, e che di solito tendono a limitarne l’efficienza e la comodità.

I vantaggi dei mobili sospesi per il bagno

I motivi per cui sono sempre di più le persone che scelgono i mobili da bagno sospesi sono innanzitutto pratici. Il primo è che il fatto che questo tipo di arredo per propria natura non poggi direttamente sul pavimento rende le operazioni di pulizia molto più semplici: grazie a questo tipo di installazione è molto più semplice passare scopa e aspirapolvere nello spazio sottostante. L’igiene dell’ambiente ne giova tantissimo e si evita l’accumulo di polvere e sporcizia solitamente difficili da raggiungere.

Inoltre la possibilità di pulire in modo uniforme tutte le piastrelle permette di ridurre il rischio della formazione di macchie e aloni legati all’esposizione disomogenea alla luce. Anche fastidiosi danni ai pavimenti sono scongiurati dalla posizione di questo tipo di arredo, non essendo possibili spostamenti del mobile.

Come scegliere il giusto modello?

Non esiste una risposta precisa: sono numerose le valutazioni da fare in base alle caratteristiche del bagno strutturali e stilistiche. Innanzitutto va specificato che i mobili da bagno sospesi sono una soluzione versatile e sono l’ideale per bagni piccoli, ma possono anche stare benissimo in bagni di dimensioni più grandi se arredati in stile moderno. L’arredo sospeso aiuta ad alleggerire l’impatto visivo e dare un maggiore senso di spazio.

A livello estetico invece il discorso si amplia, poiché si possono provare più combinazioni, cercando il modello che si abbina più armoniosamente allo stile del pavimento e dei rivestimenti. A seconda dell’idea che abbiamo per il nostro bagno, possiamo scegliere tra linee più moderne o più classiche, variando tra differenti materiali, colorazioni e stili di design. Stesso discorso per gli abbinamenti con gli altri elementi del bagno come lavabi e sanitari.