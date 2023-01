Investito ed ucciso mentre cammina per strada, si cerca l’auto pirata

Un pakistano di circa 30anni è morto in un investimento stradale avvenuto questa sera sulla provinciale 252 nel comune di Corigliano-Rossano, nel cosentino.

Da quanto appreso, l’uomo pare stesse camminando ai bordi della carreggiata, in località San Vito, quando è sopraggiunto un mezzo che l’ha investito senza fermarsi per prestare soccorso.

Sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118 ma per la vittima, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri che stanno indagando per risalire all’auto pirata.