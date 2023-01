Comune di Crotone. Giunta Voce, si dimette anche l’assessore Pitingolo

Gianni Pitingolo

Erano attese e sono giunte, diremmo anche puntualmente, le dimissioni di Gianni Pitingolo da assessore al verde pubblico e spettacolo della giunta a trazione Voce.

È lo stesso Pitingolo ad aver reso pubblico il suo abbandono dell’esecutivo con una lettera inviata tanto al sindaco quanto ai colleghi di Giunta, ai consiglieri comunali così come al segretario generale dell’Ente.

Una missiva in cui l’ormai ex assessore ha ricostruito quanto fatto nel corso del suo mandato, iniziato a febbraio scorso, ma nella quale non ha mancato di manifestare anche un certo dispiacere nel dover lasciare l’incarico.

“Da non politico - scrive nella lettera di dimissioni - ho accettato questa nuova sfida per apportare il mio contributo e mettermi al servizio della nostra Città. Oggi con questa lettera, dopo quasi un anno di intenso lavoro, di progetti condivisi ed attività importanti, con un po’ di rammarico rassegno formalmente le mie dimissioni dalla carica”.

Pitingolo evidenzia infatti che per il carattere ‘tecnico’ del suo ruolo si renda conto sia necessario questo passo indiero per consentire di “trovare nuovi equilibri" e "lasciando così posto nell’esecutivo ad espressioni prettamente politiche”.

“L’incarico prestigioso che ho ricoperto con entusiasmo - sottolinea - ha avuto la priorità assoluta sulla mia vita personale, familiare e professionale: mi sono sempre adoperato spendendo tutte le mie energie, la mia professionalità, le mie competenze e buon senso mettendomi a totale servizio della comunità”.

Rivendica quindi di aver amministrato “con sensibilità e caparbietà per raggiungere, nonostante il blocco della Corte dei Conti sulla spesa discrezionale, gli obiettivi prefissati" che si augura "possano lasciare un segno non solo sotto il profilo dei risultati raggiunti”.

Da qui l’elenco di quanto realizzato durante il mandato, dal progetto Tracce (Territorio – Resilienza – Arte – Cultura – Creatività – Ecologia), quale programma strategico per coordinare, promuovere e sostenere eventi di natura culturale e di cittadinanza attiva; all’acquisizione dell’imbarcazione-relitto del mare “San Nikolaus” per trasformarla in un’opera artistica di decoro urbano.

E poi, la messa in sicurezza delle alberature con la consulenza di un esperto agronomo forestale; il canile sanitario “provvisorio” in Località Martorana con protocolli d’intesa stipulati con i Comuni del territorio per la prevenzione del randagismo; il regolamento per la tutela degli animali; l’apertura del castello e della torre aiutante; i murales e l’adozione dei vicoli nel centro storico.

Inoltre, il tavolo con l’Unical per la realizzazione di attività finalizzate al coinvolgimento dei giovani in percorsi rispondenti alla vocazione del territorio ed al loro futuro inserimento nel mondo lavorativo; la riqualificazione di parchi, giardini e delle aree verdi in centro (la Villa Comunale, Piazza Umberto e la sua fontana, Orto Tellini, il Parco dei Glicini con la prima area dedicata agli amici a quattro zampe) e nei quartieri periferici (Lampanaro ed il suo murale, Tufolo-Farina con il Parco Portorico e Fondo Gesù con il Parco della Cittadinanza Attiva ed il progetto “Oarystis” con l’associazione “Le Pietre che Narrano”).

L’elenco continua ancora con l’acquisto di nuovi arredi urbani e giochi per il Parco delle Rose ed il Parco della Cittadinanza Attiva; i festival cinematografici estivi nella Villa Comunale con i cortometraggi internazionali del “Calabria Movie”, le rassegne documentaristiche di “E Io Ci Sto” ed i film d’autore del “Cinalci”; il festival “Musica e Fumetti” con l’accordo di partenariato sottoscritto con l’associazione Beethoven Acam.

I concerti musicali natalizi, il festival “Maverick” di Capodanno, il “palco libero” per gli artisti su Via V. Veneto e la nuova visione di Piazza Mercato (che ha ospitato l’evento dell’anno, il WineLand) come luogo di incontri ed aggregazione; l’impiego di detenuti e percettori del reddito di cittadinanza nei lavori di pubblica utilità con il verde pubblico; il primo tassello sul progetto del bosco urbano in città, “Arbolia”; la riapertura, l’avviso pubblico e l’assegnazione del Park and Ride; l’accordo di partenariato con l’Orchestra Sinfonica Brutia ed il Conservatorio “Stanislao Giacomoantonio” Cosenza, per la formazione musicale sul territorio.

Un altro elenco quello invece dei progetti futuri da raggiungere, citando quindi il canile sanitario baricentrico; il progetto “Arbolia” per il primo bosco urbano in città; l’installazione dell’opera artistica di decoro urbano “San Nikolaus” a cura dell'artista calabrese Massimo Sirelli nella rotonda/aiuola di via Miscello da Ripe antistante l'ex “Area Sensi”; l’incremento ed il potenziamento del verde pubblico in città ed in particolare su Via Miscello da Ripe, Viale R. Margherita, Villa Comunale, Piazza Umberto, Via V. Veneto ed il centro storico (Visit Crotone).

E poi, la riqualificazione di spazi verdi nei quartieri periferici e l’acquisto di nuovi arredi urbani (Visit Crotone) e giochi per bambini; l’esternalizzazione del servizio del verde pubblico; il S.I.V., Sistema Informativo del Verde Pubblico; la sistemazione e la messa in sicurezza di “Orto Tellini (Visit Crotone); l’istituzionalizzazione del festival dei cortometraggi del “Calabria Movie” ed il ripristino ed il potenziamento del Park and Ride (Visit Crotone).

Non per ultimi l’istituzione dei tavoli tematici aperti che hanno visto cittadini e associazioni partecipare da protagonisti alla vita civile ed amministrativa della città con processi decisionali inclusivi.

“Impegno civico - evidenzia ancora Pitingolo - che continuerò a svolgere nel mondo associativo con #IoResto proseguendo in quel lavoro di coinvolgimento attivo dei cittadini e delle associazioni che sono state e saranno i motori principali del mio impegno”.